Kongresistja amerikane, Ramirez: Gjenocidi izraelit kundër palestinezëve nuk ka mbaruar

Kongresistja amerikane Delia Ramirez tha të mërkurën se gjenocidi i Izraelit kundër palestinezëve “nuk ka përfunduar”, duke bërë thirrje për miratimin e projektligjit të saj për të bllokuar transferimet e bombave amerikane në Izrael, transmeton Anadolu.
“Izraeli po kryen gjenocid kundër palestinezëve, të paguar nga taksapaguesit amerikanë”, tha demokratja e Illinoisit në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Ndërsa sulmet ajrore izraelite vazhdojnë të vrasin fëmijë dhe familje në Gaza, gjysmë milioni palestinezë do të humbasin aksesin në ushqim dhe ndihmë”, tha Ramirez.
“Qoftë me bomba ose nga uria, gjenocidi nuk ka përfunduar. Ne duhet t’i japim fund. Mund të fillojmë duke miratuar ligjin tim për bllokimin e bombave”, shtoi ajo. Ramirez prezantoi projektligjin, H.R. 3565, vitin e kaluar me demokratët Sara Jacobs, Pramila Jayapal dhe Mark Pocan.
Legjislacioni do të bllokojë transferimet në Izrael të bombave që shkatërrojnë bunkerët BLU-109, bombave të serisë MK80, varianteve të bombave me diametër të vogël GBU-39, municioneve të sulmit direkt të përbashkët, montimeve të bombave rrëshqitëse SPICE dhe municioneve të tankeve 120 mm dhe municioneve të artilerisë 155 mm, përfshirë municionet me fosfor të bardhë.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë më shumë se 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 175 mijë të tjerë ndërsa ka shkaktuar shkatërrim të gjerë duke prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës, shkeljet e armëpushimit nga Izraeli kanë vrarë 1.534 palestinezë dhe kanë plagosur 5.486 të tjerë.