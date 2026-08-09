Konkurrenti i G-Wagon i bazuar në X5 i BMW thuhet se është hequr nga prodhimi

A është e mundur të të mungojë diçka që nuk e ke pasur kurrë? Apo diçka për të cilën nuk je i sigurt nëse ekziston, përveç disa thashethemeve?
Ne sigurisht mendojmë se po. Provat tona? SUV-i i BMW-së, i cili thuhet se është anuluar dhe është fokusuar në terrene të vështira, thuhet në njoftimin e BMWBlog, i cili raportoi se prodhuesi gjerman i makinave ka hequr dorë nga planet për SUV-in për të gjitha terrenet. Tashmë na mungon.
Prodhimi i BMW-së, i gatshëm për terrene të vështira, pritej të fillonte në gjysmën e dytë të vitit 2029, sipas burimeve të njohura me çështjen.
Modeli mbante kodin e brendshëm G74 dhe do të ishte ndërtuar në të njëjtën platformë si X5 i ri, i cili u zbulua në fund të qershorit.
Modeli i ri për të gjitha terrenet pritej të merrte formën e një SUV-i me tre rreshta dhe të përdorte një sistem fuqie me djegie të brendshme.
Raportet fillestare sugjeruan se modeli do të pozicionohej si rival i makinave të tjera luksoze për terrene të vështira, siç janë Mercedes-Benz G-Wagen dhe Land Rover Range Rover.
Sipas raportit të BMWBlog, frymëzimi për projektin erdhi pas testimit të brendshëm të një kamionete Rivian R1T. Sipas BMWBlog, burimet thonë se pavarësisht entuziazmit fillestar rreth projektit, BMW përfundimisht vendosi që segmenti luksoz i automjeteve jashtë rrugës është shumë i vogël për të justifikuar investimin e nevojshëm.
Duhet të theksojmë se BMW nuk e kishte konfirmuar kurrë ekzistencën e G74 dhe potencialisht nuk do ta bëjë kurrë, duke supozuar se raportet për mbylljen e tij janë të vërteta.
Një zëdhënës i prodhuesit të automjeteve refuzoi kërkesën e Car and Driver për të konfirmuar raportin e BMW Blog.