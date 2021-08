Konsumoni këtë si paragjellë dhe do të ju mbroj nga këto sëmundje

Kjo është një paragjellë, që e forcon sistemin imun dhe e mbron trupin nga faktorët e jashtëm, sidomos gjatë sezonit të gripit dhe te rënia e imunitetit.

PËRBËRËSIT

3 litra ujë – 2 thelpinj të hudhrës – 1-2 lugë xhenxhefil të bluar – 1 lugë piper – 2 karota – 1 gjethe selino – 1/4 e qepës të kuqe – 1 gjethe rozmarinë – 1 lugë trumzë – lëngun nga gjysmë limoni.

PËRGATITJA

Të gjithë përbërësit e lartpërmendur, me përjashtim të lëngut të limonit, i vendosni në një enë të madhe dhe i mbuloni me kapak. Ziejeni derisa uji të avullohet dhe e ulni temperaturën, duke zier, e më pas i zieni në zjarr të lehtë edhe për një orë. Lëngun e zhvendosni në një enë tjetër. Perimet i copëtoni ose i përzieni në blender. Kjo supë parandalon dhe shëron gripin, cirrozën. Pjesën tjetër të mbetur mund ta përdorni si bazë për përgatitjen e supës tjetër. Me rëndësi të zihet në zjarr të lehtë dhe e mbuluar, në mënyrë që shijet të bashkohen. Lëngun e limonit e shtoni në pjatë, para se ta konsumoni.