Kontrolloni nëse ju përshtatet: Në pikat e karburanteve, ka lloje të reja të naftës në Gjermani

Deri më tani, në pikat gjermane të benzinës mund të blinit më së shumti dizelin klasik B7. Themi deri tani, sepse nga pranvera e 2024-ës, në pikat e karburantit do të vijë një goriko e re me naftë.

Tashmë prej muajit prill, pikat e karburantit në Gjermani do të mund të shesin lloje të reja të naftës: HVO, XTL dhe B10.

Ministria Federale e Mjedisit supozon se rreth 5 për qind e më shumë se 145 mijë stacioneve të benzinës në Gjermani do të ofrojnë lloje të reja të karburanteve miqësore me mjedisin.

XTL do të thotë karburantet me naftë të marra nga biomasa, gazi… Sipas ADAC, biokarburantet mund të prodhohen nga lëndët e para si vaji vegjetal ose mbetjet si plehrat. HVO: Shkurtesa qëndron për vajra vegjetale të trajtuara me ujë.

Kjo naftë është e përbërë nga vajrat bimore, vetitë e të cilave janë përshtatur me lëndët djegëse fosile.

Do të jetë gjithashtu në dispozicion karburanti B10. Kjo do të thotë se shtohet deri në 10 për qind e bionaftë.

Megjithatë, bionaftët kanë një pengesë: jo çdo model automjeti është i përshtatshëm për përdorimin e tyre, kështu që nëse jeni duke udhëtuar në Gjermani, kontrolloni paraprakisht librin e udhëzimeve të automjetit. Aty thotë se çfarë karburanti mund të përdorni.