Konventa e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit gjen mbështetje gjithkah

Mbi 900 organizata, duke përfshirë lëvizjet popullore, sindikatat dhe partitë politike nga vende të ndryshme, kanë miratuar një letër të hapur që mbështet çështjen e Konventës së Gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit.

Nënshkruesit po inkurajojnë kombet e tjera të forcojnë çështjen duke paraqitur një Deklaratë Ndërhyrjeje në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë GJND (ICJ), e njohur gjithashtu si Gjykata Botërore.

Më 3 janar, më pak se një javë pasi Afrika e Jugut paraqiti kërkesën e saj, Gjykata njoftoi se do të zhvillojë seanca publike mbi kërkesën për masa të përkohshme të enjten dhe të premten e javës së ardhshme (11 dhe 12 janar). Gjykata më pas do të vendosë nëse do të vendosë masa të përkohshme. Ky vendim mund të marrë javë ose muaj. /mesazhi