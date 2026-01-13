Kore e Jugut, gjykata do të dëgjojë kërkesën për dënim ndaj presidentit të rrëzuar për kryengritje

Një gjykatë e Koresë së Jugut po mban sot seancën e fundit dëgjimore në gjyqin e presidentit të rrëzuar Yoon Suk Yeol për kryengritje, raporton Anadolu.
Gjykata e Qarkut Qendror të Seulit rifilloi seancën dëgjimore pasi seanca dëgjimore e së premtes së kaluar u pezullua kur avokatët e ish-ministrit të Mbrojtjes, Kim Yong-hyun vonuan procedurat dhe kaluan tetë orë duke shqyrtuar provat në letër.
Gjatë seancës dëgjimore të së martës, ekipi ligjor i Yoon pritet të shqyrtojë provat në letër dhe të paraqesë argumentet përfundimtare, të ndjekura nga mendimi përfundimtar i avokatit special Cho Eun-suk dhe rekomandimet e pritura për dënimin për të tetë të pandehurit, përfshirë Yoon.
Gjykata do ta përfundojë gjyqin duke dëgjuar deklaratat përfundimtare nga të pandehurit.
Të hënën, një gjykatë në Seul mbajti seancën e parë dëgjimore të gjyqit të Yoon me akuzat për përfitim të armikut mbi akuzat për dërgimin e dronëve ushtarakë në Korenë e Veriut në vitin 2024.
Yoon u arrestua dhe u padit në janar të vitit të kaluar me akuzat për udhëheqjen e një kryengritjeje, duke u bërë presidenti i parë në detyrë në Korenë e Jugut që u dërgua në paraburgim. Ai u lirua në mars, u arrestua përsëri në korrik dhe ka mbetur i ndaluar që atëherë.
Ish-presidenti u shkarkua zyrtarisht nga detyra nga Gjykata Kushtetuese në prill të vitit të kaluar. Yoon po përballet me shumë gjyqe të tjera të lidhura me përpjekjen e dështuar për ligj ushtarak, përfshirë raste të veçanta të lidhura me kryengritjen.
Muajin e kaluar, prokurorët kërkuan dënim me 10 vjet burg për Yoon për pengim të drejtësisë dhe akuza të tjera që rrjedhin nga përpjekja e tij e vitit 2024 për të vendosur ligj ushtarak.