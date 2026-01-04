Koreja e Jugut shpreson që situata në Venezuelë të stabilizohet përmes dialogut

Ministria e Jashtme e Koresë së Jugut tha se po monitoron me kujdes situatën në Venezuelë dhe bëri thirrje që të gjitha palët e përfshira të bëjnë përpjekje për të ulur tensionet në rajon.
“Shteti ynë u bën thirrje të gjitha palëve të përfshira që të bëjnë përpjekje për të lehtësuar tensionet në rajon,” tha ministria, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap.
“Shpresojmë që situata në Venezuelë të stabilizohet sa më shpejt të jetë e mundur përmes dialogut, duke respektuar gjithashtu opinionet e popullit venezuelas dhe duke rikthyer demokracinë,” shtoi ministria.
Ajo gjithashtu theksoi se qeveria po merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve koreano-jugorë në Venezuelë. /mesazhi