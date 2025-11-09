KQZ përditëson daljen e qytetarëve në zgjedhje, deri në ora 17:00 dalin 27,26%

Sot, në vend po mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në 18 komuna të Kosovës.
Deri në përditësimin e fundit të KQZ-së, për të votuar kanë dal 27,05% të qytetarëve me të drejtë vote.
Këto të dhëna janë përditësuar në ora 17:24 minuta dhe përfshijnë vetëm votimet e rregullta dhe nuk përfshijnë votimet me kusht apo me postë.
Saktësisht kanë votuar 258 mijë e 897 qytetarë nga 1 milionë e 316 mijë e 672 qytetarë me të drejtë vote. Ndërsa janë procesuar 1 mijë e 537 vendvotime nga gjithsej 1 mijë e 628.