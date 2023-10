Krahu i armatosur i Hamasit publikon video të pengjeve izraelite në Gaza

Krahu i armatosur i grupit palestinez Hamas ka publikuar një video të tre grave izraelite të mbajtura peng në Gaza, transmeton Anadolu.

Video e shkurtër e lëshuar nga Brigadat Al-Qassam përmes platformës Telegram tregon një peng duke iu drejtuar me një mesazh kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.

“Ne po përballemi me këtë situatë për shkak të dështimit që shkaktove më 7 tetor. Ju jeni të oblikguar të na lironi të gjithëve”, tha në mesazhin e saj pengu izraelit, emri i të cilës nuk u dha.

“Më 7 tetor nuk kishte ushtri (izraelite në përgjigje të sulmit të befasishëm të Hamasit) dhe askush nuk erdhi (të na ndihmojë). Ju dëshironi që të gjithë ne të vritemi”, shtoi ajo.

E burgosura izraelite gjithashtu kërkoi nga kryeministri izraelit të lirojë të gjithë të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite në këmbim të lirimit të tyre.

Lidhur me video nuk ka pasur asnjë koment zyrtar, por qeveria izraelite videot dhe mesazhet e tjera nga Hamasi i ka quajtur “luftë psikologjike” për të bërë presion ndaj qeverisë izraelite për një marrëveshje shkëmbimi të të burgosurve.

Më herët, Brigadat Al-Qassam në një deklaratë thanë se mban rreth 200-250 pengje, përfshirë ushtarë dhe civilë izraelitë.

Ushtria izraelite deri më tani ka pranuar se ka rreth 240 “pengje në Gaza”.

Ushtria izraelite ka zgjeruar sulmet e saj ajrore dhe tokësore në Rripin e Gazës, e cila ka qenë nën sulme të pamëshirshme ajrore që nga operacioni i befasishëm i Hamasit më 7 tetor.

Pothuajse 9.850 njerëz janë vrarë në konfliktin e fundit, përfshirë të paktën 8.306 palestinezë dhe mbi 1.538 izraelitë.

