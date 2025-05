Krasniqi tregon qëndrimet që do t’i shprehë në takimin me presidenten

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të martën, ka thënë se situata nuk do të ndryshojë deri në takimin me presidenten.

Ai ka fajësuar Vetëvendosjen për bllokim të konstituimit të Kuvendit.

Sa ipërket takimit të përbashkët me presidenten Osmani i ka thënë se do të paraqesin qëndrimet tyre ku do të kërkojnë reflektim nga LVV në ndërrim të kandidatit.

“Nuk ndryshon asgjë deri te takimi me presidenten. Ne do t’i shprehim qëndrimet tona dot ë kërkojmë të reflektojë partia e parë që i takon privilegji i propozimit dhe do të shprehim qëndrimet tona që kemi shprehur gjatë gjithë kohës përkushtimin tonë për të dal nga krizë institucionale që po na mbanë pa arsye Lëvizja Vetëvendosje”, ka thënë ai në një deklarim për media.