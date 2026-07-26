Krejtësisht reale: pushime në plazh me flakë në sfond

Një pamje pakujdesie, ndërsa zjarret në rajon kanë djegur më shumë se 34,000 hektarë
Çifti në foto gjeti një vend të këndshëm në rërën e liqenit Lacanau në Francën perëndimore, disa kilometra nga Bordeaux.
Kështu, ata vendosën çadrën, hapën shezlongjet dhe shpërndanë peshqirët, përballë… flakëve që digjen disa kilometra larg.
Fotografia nga Maximilien Lamy i AFP kap një pamje pakujdesie, ndërsa zjarret në rajon kanë djegur më shumë se 34,000 hektarë, ndërsa 20,000 banorë dhe turistë janë larguar nga zona që ishte testuar tashmë nga zjarret e vitit 2022. /tesheshi