Krem Kakao – Ëmbëlsi delikate, shije unike

Është një ëmbëlsirë e lehtë, me shije delikate, që të përfshin tërësisht menjëherë sapo e provon. Përgatitet shumë shpejt dhe thjeshtë me pak përbërës por shija e saj do t’ju magjepsë padyshim.

Krem kakao është një ëmbëlsirë ideale për t’u konsumuar në çdo kohë të ditës, e sidomos pas vakteve të drekës dhe darkës.

AgroWeb.org ju sugjeron më poshtën përgatitjen e kësaj ëmbëlsire fantastike në shtëpi. Një mënyrë e veçantë për të ëmbëlsuar veten dhe më të dashurit tuaj.

Përgatitja e Krem Kakaos Krejt Lehtë në Shtëpi

Përbërësit

(Përbërësit më poshtë janë për 4-5 persona)

4-5 filxhanë çaji qumësht

2 kokrra vezë

1 filxhan çaji me ujë

2 filxhanë kafeje me sheqer

3 lugë kafeje me niseshte

2 lugë gjelle me kakao

Përgatitja

Në një enë apo tas me fund sferik hidhen vezët, rrihen fortë dhe më pas niseshteja, kakao dhe uji i ftohtë. Trazohen mirë të gjitha bashkë, pastaj hidhet qumështi i valuar.

Masa vihet në zjarr dhe trazohet derisa të trashet dhe të bëhet kremoze.

Më pas, kremi i përgatitur hidhet nëpër kupa dhe lihet për t’u ftohur.

Kombinimet

Krem kakao mund të kombinohet me arra dhe biskota të thërrmuara, të cilat mund t’i hidhen në sipërfaqe por edhe në fund të kupës para se të hidhni kremin e kakaos.

Gjithashtu, krem kakao kombinohet në mënyrë të mrekullueshme edhe me fruta të ndryshme. Mund të prisni disa luleshtrudhe dhe banane në kubikë të vegjël dhe t’i vendosni në sipërfaqen e krem kakaos.

Tjetër kombinim i shijshëm është edhe vendosja e lëkurave të grira të limonëve ose portokalleve si dhe frutave të thata në sipërfaqe të krem kakaos.

Vlerat ushqimore të Kakaos

Kakaoja është e pasur me minerale siç janë hekuri, magnezi, kalciumi, fosfori, bakri dhe mangani.

Ajo është një burim i mirë seleniumi, kaliumi dhe zinku. Kakaoja e ushqen trupin me karbohidrate, proteina dhe fibër dietike.

Për më tepër, kakaoja përmban nivele shumë të ulëta kolesteroli. Kakaoja përmban yndyrna mono-të-pangopura, siç është acidi oleik dhe yndyrna të ngopura siç janë acidi palmitik dhe steraik.