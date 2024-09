Kremlini: Paralajmërimi i Putinit për pasojat e sulmeve të mundshme thellë në territorin rus është “i qartë si kristali”

Paralajmërimi i presidentit rus Vladimir Putin për pasojat e sulmeve të mundshme thellë në vend është kuptuar qartë nga “pranuesit e synuar”, tha sot zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov, duke iu referuar Ukrainës dhe aleatëve të saj perëndimorë, raporton Anadolu.

Nuk duhet të ketë dyshim sepse mesazhi i Putinit nuk lë vend për keqinterpretim, tha Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë.

“Deklarata e bërë dje nga Putini është vendimtare. Është e qartë si kristali dhe nuk lë vend për asnjë interpretim alternativ”, pohoi ai.

Putin kishte paralajmëruar se lejimi i Ukrainës për të goditur thellë territorin rus me armë të furnizuara nga perëndimi do të nënkuptonte përfshirjen e drejtpërdrejtë të NATO-s, SHBA-së dhe vendeve evropiane në konflikt, duke ndryshuar rrënjësisht natyrën e tij.

Kjo, shtoi ai, do të thotë se këto vende janë në luftë me Rusinë.

Në një skenar të tillë, tha Putin, Rusia do të merrte masat e duhura bazuar në kërcënimet e reja me të cilat do të përballej.

Komentet e presidentit rus erdhën ndërsa Britania raportohet se ka rënë dakord të lejojë Ukrainën të përdorë raketat “Storm Shadow” të furnizuara nga Londra për sulme me rreze të gjatë thellë në territorin rus.

The Guardian raportoi të enjten, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar në Mbretërinë e Bashkuar, se ky ndryshim i rëndësishëm i politikës është bërë pas dyerve të mbyllura, megjithëse nuk pritet asnjë njoftim zyrtar publik.

Kur u pyet për sugjerimin e Putinit për të kufizuar eksportet e titanit dhe nikelit, zëdhënësi i Kremlinit sqaroi se nuk ka të bëjë me furnizimin me armë perëndimore për Ukrainën.

“Këto çështje nuk janë të lidhura. Propozimi lidhet më shumë me çështjen më të gjerë të kufizimeve të tregtisë së paligjshme dhe përpjekjeve të përsëritura për të vendosur sanksione të reja ndaj vendit tonë”, shpjegoi Peskov.

Më 11 shtator, presidenti rus udhëzoi qeverinë të shqyrtojë mundësinë e kufizimit të furnizimit të disa lëndëve të para strategjike në tregjet e huaja, si uraniumi, titani ose nikeli.