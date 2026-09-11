Kremlini: Rusia e hapur për bisedime trepalëshe me SHBA-në dhe Ukrainën

Rusia mbetet e hapur për negociata me Ukrainën dhe pret që në të ardhmen e afërt të zhvillojë një takim trepalësh me Shtetet e Bashkuara, tha të premten zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për Izvestia, Peskov tha se është e vështirë të parashikohet efektiviteti i një takimi të mundshëm, në mes të asaj që ai e përshkroi si përkeqësim të përditshëm të situatës për Kievin.
“Ne mbetemi të hapur për negociata”, tha ai. “Shpresojmë që, siç u tha me negociatorët amerikanë, në të ardhmen e afërt të jemi në gjendje të mblidhemi sërish si grup prej tri palësh dhe të vazhdojmë dialogun”, shtoi ai.
Peskov tha se kushtet e Moskës janë të njohura mirë, ashtu siç janë të njohura edhe ato që Rusia i quan shkaqet e “operacionit special ushtarak”, term që Moska përdor për t’iu referuar luftës në Ukrainë dhe që, sipas saj, duhet të adresohen.
Peskov tha se nuk është arritur asnjë marrëveshje përfundimtare për një takim të mundshëm në Kinë mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe presidentit amerikan, Donald Trump.
Ai foli gjithashtu për përpjekjet e mundshme të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, për të ndikuar te Trump para një takimi të tillë, duke thënë se presidenti amerikan ka pikëpamjen e tij për marrëdhënien me Putinin dhe se kjo pikëpamje nuk ka gjasa të ndryshohet nga askush.
Të mërkurën, Trump tha se presidenti rus dëshiron të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe sinjalizoi se mund të zhvillohet një takim trepalësh me Putinin dhe Zelenskyyn.
Javën e kaluar, të dërguarit e posaçëm amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner vizituan kryeqytetin rus dhe atë ukrainas, ku zhvilluan bisedime me drejtuesit e të dyja vendeve.