Krerët e institucioneve prezentë në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it

Presidentja Justina Shiroka-Pula, kryeparlamentarja Albulena Haxhiu dhe kryeministri Albin Kurti po marrin pjesë në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it.
Gjenerali italian Roberto Vergori pritet të marrë udhëheqjen e KFOR-it nga gjenerali turk, Ozkan Ulutash.
KFOR-i para disa ditësh kishte thënë se të dy komandantët do të punojnë “ngushtë së bashku në kuadër të procesit të transicionit, për të siguruar vazhdimësinë e aktiviteteve të KFOR-it”, përpara ceremonisë së dorëzimit të komandës së misionit.
Në ceremoni po marrin pjesë edhe ish-presidentë, ministra, diplomatë të huaj e klerikë fetarë