Kreu i opozitës greke refuzon mandatin për të formuar qeverinë

Pasi kryeministri ia ktheu mandatin, lideri i opozitës më të madhe greke ka refuzuar mandatin për të formuar një qeveri që iu ofrua nga presidenti, transmeton Anadolu.

Agjencia shtetërore e lajmeve AMNA raportoi se kreu i partisë SYRIZA, Alexis Tsipras, duke theksuar se “nuk ka mundësi” për të formuar një qeveri, ka refuzuar mandatin për të formuar një qeveri.

Duke folur për gazetarët pas një takimi të shkurtër me presidenten Katerina Sakellaropoulou, Tsipras tha se “nuk ka asnjë arsye për të fshehur se rezultati i zgjedhjeve ishte një tronditje e papritur e dhimbshme” për të gjithë.

“Rezultat janë gjithashtu të dhimbshme për të gjithë shoqërinë, përfshirë ata që votuan për partinë qeverisëse ‘Demokracia e Re’, e cila nuk respekton shtetin ligjor, demokracinë apo pluralizmin”, tha Tsipras, një ish-kryeministër i Greqisë.

Sipas të dhënave nga autoriteti zgjedhor i vendit, Demokracia e Re (ND) fitoi 40,79 për qind të votave, dyfishi i 20,07 për qind të votave të opozitës SYRIZA. Partia socialiste PASOK doli në vendin e tretë me 11,46 për qind të votave, e ndjekur nga Partia Komuniste Greke me 7,23 për qind. Partia e ekstremit të djathtë Zgjidhja Greke doli në vendin e katërt me 4,45 për qind.

Dje, kryeministri Kyriakos Mitsotakis ktheu mandatin, duke theksuar se dëshiron zgjedhje të reja për të formuar një qeveri vetëm me partinë e tij.