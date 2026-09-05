Kroacia miraton blerjen e 18 sistemeve raketore Chunmoo nga Koreja e Jugut

Qeveria kroate miratoi të premten blerjen e 18 sistemeve raketore koreanojugore K239 Chunmoo, si pjesë e një pakete investimesh për modernizimin dhe pajisjen e ushtrisë, transmeton Anadolu.
Blerja, me vlerë 544,1 milionë euro, përfshin sistemet lëshuese, municionet raketore dhe pajisjet shoqëruese. Dorëzimet do të realizohen nga viti 2026 deri në vitin 2029.
Sistemet Chunmoo do të zëvendësojnë sistemet e vjetruara SVLR Vulkan dhe SVLR GRAD BM-21, duke i mundësuar ushtrisë kryerjen e goditjeve të sakta ndaj objektivave në distanca përtej rrezes së artilerisë konvencionale me tyta dhe raketa.
Kryeministri Andrej Plenkoviq tha se ky është investimi më i rëndësishëm për ushtrinë që nga viti 1995.
“Pas Rafale, ky është një nga investimet më të mëdha dhe më të rëndësishme në modernizimin e Forcave të Armatosura Kroate që nga përfundimi i Luftës së Atdheut. Për herë të parë, po fitojmë aftësinë për të goditur shpejt dhe me saktësi objektiva në distanca shumë të gjata”, tha ai.
Sipas qeverisë, sistemi Chunmoo mund të përdorë dy lloje të ndryshme raketash të kalibrave të ndryshëm në të njëjtin sistem lëshues.
Procedura e prokurimit u zhvillua me kompaninë koreanojugore Hanwha Aerospace dhe kompaninë polake WB Electronics.
Hanwha Aerospace do të furnizojë sistemet lëshuese, municionet raketore dhe pajisjet shoqëruese. Ndërkaq, WB Electronics do të sigurojë sistemin e komandës dhe kontrollit.
“Kroacia po investon në kapacitetet e saj mbrojtëse, jo për të kërcënuar askënd, por për të parandaluar çdo kërcënim, për të garantuar sigurinë e qytetarëve, territorit dhe interesave kombëtare kroate dhe, në këtë mënyrë, për të kontribuuar në sigurinë dhe mbrojtjen kolektive të Evropës”, tha Plenkoviq.
Qeveria miratoi gjithashtu pajisje shtesë për avionët luftarakë shumërolësh Rafale të Kroacisë, me vlerë 112.224 milionë euro, përfshirë TVSH-në.
Pajisjet do t’i përmirësojnë avionët nga standardi F3R në F4 dhe përfshijnë detektorë raketash, si dhe sisteme për zbulimin, identifikimin dhe gjurmimin e objektivave në ajër, njoftoi Ministria e Mbrojtjes.
Qeveria miratoi gjithashtu përmirësimin e sistemit të komunikimit luftarak të Forcave Ajrore, me një kosto prej 41,1 milionë eurosh, ndërsa puna është planifikuar të zhvillohet nga viti 2026 deri në vitin 2030.