Kroacia ndalon telefonat celularë në shkollat ​​fillore

Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Rinisë e Kroacisë ka propozuar ndryshime të rëndësishme në rregulloret shkollore, duke përfshirë një ndalim mbarëkombëtar të përdorimit të telefonave celularë në shkollat fillore, sipas “Croatia Week”.
Sipas Ministrisë, ndryshimet synojnë të përcaktojnë qartë sjelljen e nxënësve, të përmirësojnë sigurinë dhe rendin në shkolla dhe të sigurojnë ofrimin efektiv të arsimit, në përputhje me rregulloret ekzistuese dhe praktikën e vëzhguar.
Përjashtimet do të zbatohen vetëm për qëllime arsimore, shëndetësore ose qëllime të tjera të miratuara, me lejen e shkollës.
Nxënësve do t’u lejohet ende të sjellin telefona celularë në shkollë, por nuk do të lejohen t’i përdorin ato gjatë ditës së shkollës.
Pajisjet duhet të mbahen në çanta ose dollapë, varësisht nga rregullat e brendshme të secilës shkollë.
Në shkollat e mesme, ndalimi aktual i përdorimit të paautorizuar të pajisjeve gjatë mësimit mbetet në fuqi.
Shkollat do të vazhdojnë të kenë mundësinë të kufizojnë më tej përdorimin e telefonave celularë jashtë orëve të mësimit përmes rregullave të tyre të brendshme.