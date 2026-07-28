Numri i viktimave në Gaza nga lufta izraelite rritet në 73,333

Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza gjatë luftës izraelite ka arritur në 73,333, ndërsa 174,023 të tjerë janë plagosur që nga tetori i vitit 2023, njoftoi Ministria palestineze e Shëndetësisë.
Gjatë 24 orëve të fundit, tre palestinezë janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës, ndërsa ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme të përditshme, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të nënshkruar në tetor.
Një tjetër palestinez ka vdekur nga plagët e marra në një sulm të mëparshëm izraelit.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, forcat izraelite kanë vrarë të paktën 1,207 palestinezë dhe kanë plagosur 3,914 të tjerë. /mesazhi