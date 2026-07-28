Zinedine Zidane emërohet trajner i ri i Francës

Zinedine Zidane është trajneri i ri i Kombëtares së Francës.
Legjenda e futbollit francez rikthehet te “Les Bleus”, kësaj radhe në rolin e përzgjedhësit, duke marrë drejtimin e skuadrës kombëtare pas një karriere të jashtëzakonshme si futbollist dhe trajner.
Zidane, një nga figurat më të mëdha në historinë e Francës, pritet të sjellë një filozofi të re dhe ambicie të mëdha në krye të kombëtares.
Federata Franceze e Futbollit ka përgatitur një pritje madhështore për rikthimin e Zidane, ndërsa prezantimi i tij ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm nga mediat dhe tifozët.