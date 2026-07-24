Jurgen Klopp, trajner i ri i Gjermanisë

Trajneri i famshëm i futbollit, Jurgen Klopp është bërë zyrtarisht trajneri i ri i ekipit kombëtar gjerman, konfirmoi sot (e premte) Federata Gjermane e Futbollit (DFB).
DFB kohët e fundit shkarkoi Julian Nagelsmann pas një dështimi të madh në Kupën e Botës në Amerikë, Kanada dhe Meksikë, dhe një marrëveshje u arrit shpejt me Klopp për të pasuar ekspertin e ri.
Për Klopp, ky është një rikthim i madh në skenën e futbollit, pasi ai ka qenë punonjës i Red Bull për një vit e gjysmë të kaluar, ku mbajti rolin e kreut të operacioneve globale të futbollit të kompanisë.
“Jurgen Klopp do të jetë trajneri i ri i ekipit kombëtar gjerman të futbollit për meshkuj . 59-vjeçari nënshkroi sot një kontratë katërvjeçare në Kampusin e DFB në Frankfurt am Main dhe do ta udhëheqë ekipin kombëtar drejt Kampionatit Evropian 2028 dhe Kupës së Botës FIFA 2030”, thuhet në njoftim.
Ai më parë stërviti Liverpoolin e famshëm për nëntë vjet dhe hyri në librat e historisë së gjigantëve të Anfield duke fituar titullin e Premier Ligës angleze dhe një trofe të Kupës së Evropës.
Klopp nënshkroi një kontratë me DFB deri në verën e vitit 2030, domethënë deri në fund të Kupës së Botës, e cila luhet atë vit në Spanjë, Portugali dhe Marok.
Në stafin e trajnerëve të Klopp do të jenë trajnerët Peter Krawietz, Pepijn Lijnders dhe Sven Bender.