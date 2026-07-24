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Vriten 4 palestinezë në sulmin e ushtrisë izraelite dhe pushtuesve pranë Nablusit në Bregun Perëndimor

Katër palestinezë u vranë sot dhe katër të tjerë u plagosën, tre në gjendje kritike, në një sulm nga forcat izraelite dhe pushtuesit në qytetin Tell, në jugperëndim të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

“Numri i të vrarëve në Tell, në jugperëndim të Nablusit është rritur në 4 me 4 të tjerë të plagosur, 3 prej tyre në gjendje kritike”, tha në një deklaratë Ministria palestineze e Shëndetësisë.

Burimet lokale dhe të sigurisë thanë se pushtuesit izraelitë sulmuan shtëpitë palestineze në qytet dhe hapën zjarr drejt dy shtëpive.

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