Situatë alarmi në Bregun Perëndimor, forcat izraelite u vënë zjarrin tokave palestineze dhe qëllojnë me armë mbi banorët

Një valë e re dhune dhe operacionesh ushtarake është regjistruar sot në territoret e okupuara të Bregut Perëndimor, duke rritur më tej tensionet në rajon. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve, Wafa, situata ka degjeneruar si pasojë e sulmeve të drejtpërdrejta nga kolonët izraelitë dhe ndërhyrjeve të ashpra të ushtrisë.
Në fshatin Jalud, në jug të Nablusit, kolonët izraelitë i kanë vënë zjarrin tokave bujqësore në pronësi të palestinezëve. Aktivistët lokalë bëjnë me dije se zjarrvënia ka prekur një sipërfaqe të të mbjellave në zonën e njohur si al-Bayyada, pranë disa fermave të shpendëve. Kur banorët e zonës janë afruar me shpejtësi për të shuar flakët dhe për të shpëtuar prodhimin, ata janë pritur me breshëri plumbash nga kolonët e armatosur, duke rrezikuar drejtpërdrejt jetën e tyre.
Paralelisht me incidentet në Nablus, situata ka qenë e tensionuar edhe në qytetin e Hebronit. Forcat ushtarake izraelite kanë ndërmarrë një operacion masiv, duke mbyllur plotësisht zonën e njohur si Bab az-Zawiya, e cila shërben si qendra kryesore tregtare e qytetit. Sipas raportimeve, një numër i madh ushtarësh ka rrethuar zonën dhe ka bllokuar hyrjet, përfshirë mbylljen e rrugës Bir as-Sabi që të çon drejt tregut kryesor, duke paralizuar aktivitetin tregtar dhe jetën e përditshme të banorëve vendas.