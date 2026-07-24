Netanyahu: Hap historik nëse Arabia Saudite i bashkohet me Marrëveshjes së Abrahamit!

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mirëpritur mundësinë që Arabia Saudite të bashkohet me Marrëveshjet e Abrahamit, duke e quajtur atë “një hap historik përpara për paqen në Lindjen e Mesme”.
Më herët të enjten, Donald Trump deklaroi në një postim në Truth Social se një marrëveshje e rëndësishme me Arabinë Saudite, që do t’i lejonte Riadit të zhvillojë një program bërthamor civil, është e kushtëzuar me bashkimin e mbretërisë së Gjirit në Marrëveshjet e Abrahamit.
Riyadi ende nuk ka dhënë një përgjigje publike ndaj komenteve të Trumpit. Megjithatë, Arabia Saudite ka theksuar vazhdimisht se nuk do ta njohë Izraelin derisa të krijohet një rrugë e qartë drejt një shteti të pavarur palestinez.
Trump nuk e kishte përmendur këtë kusht kur njoftoi marrëveshjen të mërkurën. Aktualisht, firmëtarë të Marrëveshjeve të Abrahamit janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Sudani, Maroku dhe Kazakistani. /tema