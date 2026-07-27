Izraeli konfiskon 500 dynymë tokë palestineze në Bregun Perëndimor

Autoritetet izraelite konfiskuan rreth 500 dynymë (123 hektarë) tokë palestineze në veri të Bregut Perëndimor ndërsa pushtuesit kanë ndërtuar tetë pika të paligjshme vendbanimesh në territorin e pushtuar që nga e premtja, sipas autoriteteve dhe mediave, transmeton Anadolu.
Komisioni për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit tha në një deklaratë se autoritetet izraelite konfiskuan 498 dynymë tokë në provincën Tubas dhe në fshatin Tajasir për ndërtimin e një rruge ushtarake.
“Urdhrat e konfiskimit mbeten në fuqi deri në fund të vitit 2028 dhe synojnë krijimin e një rruge sigurie dhe ushtarake me gjatësi rreth 10 kilometra për t’i shërbyer ushtrisë izraelite dhe kolonëve”, thuhet në deklaratë.
Komisioni tha se urdhrat ushtarakë vendosin një zonë të gjerë kontrolli ushtarak mbi rajonin dhe kërcënojnë t’i privojnë palestinezët nga qasja në tokat e tyre.
Konfiskimi i tokës vjen në një kohë kur pushtuesit izraelitë kanë ndërtuar tetë pika të paligjshme vendbanimesh në veriun e qytetit Nablus që nga sulmi i tyre ndaj qytetit Tell të premten, sipas Radios së Ushtrisë izraelite.
“Gjatë 24 orëve të fundit, dy pika shtesë vendbanimesh janë krijuar në Nablus, pranë vendit të sulmit të së premtes në Tell”, tha radioja.
Të premten, kolonët izraelitë, të mbështetur nga forcat e ushtrisë, sulmuan qytetin palestinez Tell pranë Nablusit, duke vrarë katër palestinezë. Dy izraelitë u vranë në një përleshje me armë gjatë konfrontimit, sipas burimeve palestineze dhe izraelite.
Radioja tha se njëra prej dy pikave të vendbanimeve u krijua në Zonën B midis fshatit palestinez Deir Istija dhe vendbanimit të paligjshëm Emmanuel ndërsa tjetra u ngrit në Zonën C në perëndim të fshatit Deir Ballut.
Sipas Marrëveshjes Oslo II të vitit 1995, Zona B është nën kontroll civil palestinez dhe kontroll sigurie izraelit, ndërsa Zona C është nën kontroll të plotë civil dhe të sigurisë nga Izraeli.
Pikat e vendbanimeve janë shtëpi të lëvizshme të vendosura nga pushtuesit në tokat palestineze përpara se të shndërrohen në vendbanime të përhershme të paligjshme, shpesh me mbështetjen e qeverisë.
OKB-ja e konsideron Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, si territor palestinez të pushtuar dhe thotë se aktiviteti i vendbanimeve izraelite atje është i paligjshëm sipas ligjit ndërkombëtar.
“Vendimi për evakuimin e pikave të vendbanimeve do të merret sipas vlerësimit të situatës dhe udhëzimeve të udhëheqjes politike”, tha radioja duke cituar një deklaratë ushtarake.
Që nga tetori i vitit 2023, forcat izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë të paktën 1.182 palestinezë në Bregun Perëndimor, kanë plagosur mijëra të tjerë dhe kanë arrestuar rreth 24 mijë persona, sipas të dhënave zyrtare palestineze.