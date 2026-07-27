Ç’synonin sionistët me “Emiratin e Hebronit”?

Projekti izraelit për copëtimin e Bregut Perëndimor dhe pengimin e një shteti palestinez
Qeveritë izraelite kanë ndjekur prej vitesh projekte që synojnë ndryshimin e strukturës territoriale dhe politike të Bregut Perëndimor, duke e fragmentuar zonën dhe duke vështirësuar krijimin e një shteti palestinez të bashkuar.
Një nga këto plane ishte ai për krijimin e të ashtuquajturit “Emirati i Hebronit”, një entitet i veçantë në qytetin më të madh të kësaj zone. Ideja ishte që Hebroni, qendra më e rëndësishme tregtare e palestinezëve në Bregun Perëndimor, të shkëputej nga pjesa tjetër e territorit palestinez dhe të drejtohej nga një administratë lokale, në koordinim të ngushtë me Izraelin.
Ndryshe nga projekte të tjera, ky plan u shfaq fillimisht si një nismë e disa përfaqësuesve të familjeve tradicionale të Hebronit.
Në fillim të vitit 2025, disa liderë klanesh zhvilluan takime me ministrin izraelit të Ekonomisë, Nir Barkat, një figurë e Likud-it të Benjamin Netanyahut dhe mbështetës i zgjerimit të kolonive izraelite në Bregun Perëndimor.
Një letër drejtuar kryeministrit Netanyahu, e nënshkruar nga pesë figura lokale palestineze të udhëhequra nga Wadi al Jaabari, propozonte që Emirati i Hebronit të njihte Izraelin si “shtetin kombëtar të popullit hebre”, të bashkohej me Marrëveshjet e Abrahamit dhe të ndërpriste lidhjet me Autoritetin Palestinez.
Në këmbim, Izraeli do ta njihte këtë entitet si përfaqësues të vetëm të palestinezëve të Hebronit dhe do të lejonte rritjen e numrit të punëtorëve palestinezë që mund të hynin në territorin izraelit.
Pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, Izraeli kishte hequr shumicën e lejeve të punës për palestinezët nga Bregu Perëndimor. Megjithatë, projekti nuk gjeti mbështetje.
Guvernatori palestinez i Hebronit, Khaled Dudin, deklaroi se ideja ishte refuzuar nga banorët dhe nga vetë familjet që fillimisht ishin përmendur si mbështetëse.
“Hebroni nuk do të ndahet nga pjesa tjetër e atdheut dhe nuk do të pranojmë një udhëheqje tjetër përveç Autoritetit Palestinez”, tha ai. Pas publikimit të projektit, makina e Wadi al Jaabarit u dogj, një akt që u interpretua si një paralajmërim.
Ideja e “emirateve palestineze” lidhet me një teori të studiuesit izraelit Mordechai Kedar, i cili ka propozuar zëvendësimin e një shteti të vetëm palestinez me disa entitete lokale të drejtuara nga klane. Kritikët palestinezë e shohin këtë si një përpjekje për të dobësuar unitetin territorial dhe politik.
Sipas kundërshtarëve të kësaj strategjie, projekti i Hebronit është vetëm një pjesë e një plani më të gjerë për copëtimin e Bregut Perëndimor.
Një tjetër projekt i debatueshëm është zgjerimi i kolonive në zonën mes Jerusalemit dhe Ma’ale Adumim, që do të ndante territorin palestinez në dy pjesë.
Qeveria izraelite flet për zhvillim dhe siguri, ndërsa palestinezët dhe shumë vende të komunitetit ndërkombëtar e shohin zgjerimin e kolonive si pengesë kryesore për zgjidhjen me dy shtete. \tesheshi