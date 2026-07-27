Kremlini hedh poshtë raportet për bisedimet Trump-Zelensky për armëpushim ajror

Kremlini hodhi poshtë raportet se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe presidenti amerikan, Donald Trump, mund të diskutojnë për një armëpushim ajror në Ukrainë, duke i cilësuar ato si “asgjë më shumë se spekulime mediatike”, raporton Anadolu.
Duke folur në konferencën për media, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se nuk ka propozime konkrete apo detaje lidhur me ndonjë formulë ose propozim të ri për negociata.
“Kjo nuk është asgjë më shumë se spekulim mediatik. Nuk ka detaje konkrete për këtë çështje”, tha Peskov duke shtuar: “Nuk ka gjithashtu detaje konkrete lidhur me ndonjë formulë ose propozim të ri”.
Ai gjithashtu tha se Rusia nuk do t’i armatosë anijet e saj tregtare, duke iu referuar ligjit ndërkombëtar detar, por theksoi se Marina ruse mund të marrë masa për t’i mbrojtur ato.
“Anijet tregtare ndërkombëtare nuk mund të armatosen”, tha ai, duke shtuar se masat mbrojtëse nga Marina ruse janë të mundshme, duke iu referuar deklaratave të presidentit rus, Vladimir Putin, për mbrojtjen e flotës tregtare të vendit.
I pyetur për pretendimin e Zelenskyyt se Rusia po shqyrton rekrutimin e trupave të Koresë së Veriut për luftën në Ukrainë, Peskov refuzoi të komentojë.
“Nuk mendoj se është e nevojshme të komentohet. Nuk është Zelenskyy ai që duhet të flasë për planet tona”, tha ai.
Zelenskyy të shtunën pretendoi se Rusia po kërkon të sjellë 30.000 trupa të Koresë së Veriut për të marrë pjesë në luftën në vazhdim me Ukrainën.
Zelenskyy gjithashtu pretendoi se Pheniani po përgatitet të transferojë në Rusi raketahedhës të rinj balistikë.