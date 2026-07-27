Numri i të vdekurve nga Ebola në RD të Kongos kalon 1.400

Numri i vdekjeve nga epidemia e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos ka tejkaluar 1.400, treguan të hënën të dhënat zyrtare, pasi autoritetet paralajmëruan se numri i rasteve po i afrohet epidemisë më të madhe të regjistruar në vend, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë tha se numri i infeksioneve të regjistruara që nga shpërthimi i 17-të i shpallur në mes të majit kishte arritur në 3.200, duke përfshirë 1.405 vdekje.
Ministria tha se 773 pacientë ishin në izolim ose spital që nga 25 korriku, ndërsa 571 ishin shëruar.
Virusi është përhapur në pesë provinca Haut-Uele, Ituri, Kivu Veriore, Kivu Jugore dhe Tshopo.
Autoritetet shëndetësore thanë se aktivitetet e mbikëqyrjes, diagnostikimit, menaxhimi i rasteve dhe gjurmimi i kontakteve po vazhdojnë të frenonin përhapjen e sëmundjes.
Përhapja aktuale është 270 raste më pak se shpërthimi i 10-të i Ebolës në vend, i cili preku provincat e Kivu-së Veriore dhe Ituri midis gushtit 2018 dhe qershorit 2020.
Gjatë atij virusi, autoritetet shëndetësore regjistruan 3.470 raste, duke përfshirë 2.287 vdekje, sipas të dhënave zyrtare.
Drejtori i Përgjithshëm i Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Jean Kaseya, tha të shtunën se masat e menjëhershme ishin rënë dakord me kryeministren kongoleze, Judith Suminwa, për të forcuar reagimin ndaj Ebolës, për të mbrojtur punonjësit e shëndetit të vijës së parë dhe për të adresuar boshllëqet kritike operacionale.