OKB: Nevojat humanitare po rriten me përshkallëzimin e ri të konfliktit

Pasojat humanitare të përshkallëzimit më të fundit në Lindjen e Mesme, duke përfshirë mbylljen e Ngushticave të Hormuzit dhe Bab al-Mandebit, “po vazhdojnë të rriten,” deklaroi zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric. Ky tensionim rrezikon të bllokojë më tej tregtinë detare, fluturimet, kalimet kufitare dhe zinxhirët rajonalë të furnizimit, nga të cilët varen miliona njerëz.
Sipas Dujarric, çdo pengesë e mëtejshme mund të rrisë nevojat dhe kostot humanitare në një kohë kur operacionet e ndihmës janë tashmë të nënfinancuara dhe të mbingarkuara. OKB-ja iu bëri thirrje të gjitha palëve që të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare, të mbrojnë civilët dhe objektet civile, si dhe të shmangin ndërprerjen e shërbimeve thelbësore. /mesazhi