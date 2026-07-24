SHBA përfundon natën e 13-të radhazi të sulmeve ndaj Iranit

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se ka përfunduar një tjetër valë sulmesh kundër Iranit, duke shënuar kështu natën e 13-të radhazi të operacioneve ushtarake. Sipas Uashingtonit, qëllimi i këtyre goditjeve është zvogëlimi i kërcënimeve që Irani paraqet për anijet civile dhe tregtare që kalojnë në Ngushticën e Hormuzit.
Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM saktësoi se forcat e saj shënjestruan qendrat e komandës ushtarake iraniane, magazinat e dronëve, rrjetet e komunikimit, pikat e vëzhgimit bregdetar dhe kapacitetet detare. Vala e fundit e sulmeve u krye në orën 21:00 me kohën e SHBA-së Lindore, më 23 korrik.
Ushtria amerikane shtoi se ujërat ndërkombëtare mbeten të hapura për kalim, me gjithë sulmet e fundit nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Anijet tregtare po vazhdojnë të lundrojnë lirshëm në ngushticë nën mbrojtjen dhe mbështetjen e ushtrisë amerikane. Aktualisht, më shumë se 50,000 trupa të SHBA-së janë të dislokuara në të gjithë Lindjen e Mesme. /mesazhi