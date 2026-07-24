Shefi i OKB-së: Civilët në Gazë “paguajnë një çmim të lartë çdo ditë”

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, deklaroi se “vuajtja e zgjatur” në Rripin e Gazës duhet të marrë fund. Përmes një postimi në rrjetin social X, Guterres vuri në dukje se civilët po vazhdojnë të pësojnë rëndë çdo ditë, me gjithë të ashtuquajturin armëpushim në rajon.
“Njerëzit po vriten në shtëpitë e tyre, në komunitetet e tyre dhe gjatë kryerjes së aktiviteteve të thjeshta të jetës së përditshme,” shkroi kreu i OKB-së. Ai shtoi gjithashtu se kjo situatë po ndodh në një kohë kur Izraeli po rrit kontrollin e tij mbi Gazën.
Kushtet e jetesës mbeten të patolerueshme dhe sëmundje të tmerrshme po përhapen – me operacionet humanitare që pengohen shumë.
Vuajtjet e zgjatura duhet të marrin fund, tha në fund Guterres. /mesazhi