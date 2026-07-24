Kina do të rrisë prodhimin e energjisë nga era dhe dielli me më shumë se 50% në pesë vjet

Kina planifikon të rrisë prodhimin e energjisë nga era dhe dielli me 53% gjatë pesë viteve të ardhshme, sipas një plani për energjinë e rinovueshme të publikuar të enjten.
Plani e bën të detyrueshëm objektivin për ruajtjen e energjisë së gjelbër duke synuar rritjen e përgjithshme të energjisë së rinovueshme.
Rritja planifikohet të jetë deri në 1.8 miliardë ton ekuivalent qymyri(tce) deri në vitin 2030, ndryshe në krahasim me vitin 2025 i cili ka shënuar 1.18 miliardë tce.
Deri në vitin 2030, energjia e erës dhe diellore, të mbështetura nga ruajtja e energjisë, duhet të jenë në gjendje të furnizojnë 8% të kapacitetit të tyre të instaluar gjatë periudhave të kërkesës maksimale dhe të mbulojnë 20% të përdorimit të energjisë elektrike gjatë rritjes së kërkesës.
Gjithashtu, Kina synon të rrisë fleksibilitetin e hidrocentraleve, të pilotojë megabaza të burimeve të rinovueshme që transmetojnë 100% energji elektrike të gjelbër dhe të zbatojë modelin e zhvillimit të centralizuar dhe në shkallë të gjerë të përdorur për megabazat e tij të energjisë së erës dhe diellore në shkretëtirë edhe në projektet e energjisë së erës në det të hapur.