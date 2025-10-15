Kroati kreu aq shumë shkelje saqë ia konfiskuan veturën përgjithmonë

Në Budanic të Kroacisë, policia ndaloi një shofer 20-vjeçar i cili po drejtonte një makinë edhe pse i ishte revokuar leja e drejtimit – dhe ky ishte vetëm fillimi i “torturës” së tij.
Gjatë një kontrolli të rregullt të trafikut, policia ndaloi një makinë pasagjerësh të drejtuar nga një 20-vjeçar.
Kontrolli përcaktoi se i riu nuk lejohej të qëndronte fare pas timonit, pasi leja e tij e drejtimit ishte revokuar për shkak të pikëve negative të akumuluara të penalizimit.
Përveç kësaj, atij iu dha një masë mbrojtëse që e ndalonte të drejtonte një automjet, dhe përveç të gjithave këtyre, makina që ai drejtonte nuk ishte e regjistruar – për të qenë më të saktë, regjistrimi i tij skadoi në korrik të këtij viti.
U krye një test alkooli, por prania e alkoolit nuk u përcaktua. Sidoqoftë, shoferi u arrestua për shkak të rrezikut të vazhdimit të shkeljeve.
U përcaktua se ai ishte një shkelës i përsëritur i shumëfishtë me vendime të formës së prerë, kështu që automjeti i tij u konfiskua përkohësisht.
Një aktakuzë u ngrit kundër këtij shoferi të pakujdesshëm (dhe të rrezikshëm për të tjerët) në Gjykatën Themelore në Virovitic, e cila e dënoi atë me gjobë, një dënim me burgim me kusht prej 20 ditësh dhe, si masë përfundimtare, ia konfiskoi përgjithmonë makinën e pasagjerëve.