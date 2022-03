Kromoterapia në tryezë… zbuloni ngjyrat e ushqimeve që janë të mira për humorin

Nga lufta kundër koronavirusit te lufta në Ukrainë: ne kemi kaluar dhe po kalojmë ende një periudhë vërtet të vështirë dhe të ndërlikuar, aq sa, sipas mendimit të ekspertëve, mbingarkesa e stresit emocional rrezikon të djegë energjinë pozitive që u gjet falë asaj që dukej se më në fund ishte një rikthim në normalitet. Këshilla? Përdorimi i kromoterapisë për të ushqyer humorin dhe emocionet me shije dhe gëzim.

Infektimet dhe tashmë lajmet dramatike të luftimeve janë një mendim i vazhdueshëm për të gjithë dhe humori është ai që vuan në mënyrë të pashmangshme.

Sipas Shoqatës Italiane të Psikiatrisë (SIP), përzierja e luftës me pandeminë i bën njerëzit më të paqëndrueshëm, të pasigurt dhe të pafuqishëm, duke inkurajuar shqetësimin psikologjik tashmë të aktivizuar pas dy viteve të pandemisë, me rrezikun e zhvillimit të rraskapitjes emocionale nga mbingarkesa me stres, ankth dhe çrregullime të humorit për të përjetuar dhe ri-shijuar ndjenjat e besimit dhe shpresës për të ardhmen.

Për të pasur forcën për të përballuar më mirë këtë situatë, është e nevojshme të keni një rezervë adekuate energjie, shprese dhe ekuilibri emocional: një ndihmë e vlefshme mund të vijë nga ngjyrat dhe ushqyerja me kromoterapinë në tryezë.

Në fakt, çdo ngjyrë ka aftësinë të ndikojë në emocionet dhe sjelljet tona: këtë na e mëson kromoterapia, një trend i vërtetë që, duke kaluar nga harmonia e ngjyrave në zgjedhjen e veshjeve dhe luleve, përfshin edhe ushqimin. Çdo ushqim ka vlerën e tij specifike kromatike: ngjyrat e ushqimeve na japin informacion mbi cilësinë dhe freskinë e tyre, duke ndikuar në zgjedhjet tona ushqimore, duke na bërë të preferojmë ngjyrën më të ngjashme me disponimin tonë dhe duke vepruar drejtpërdrejt në nivelet e energjisë dhe në nivelin tonë emocional.

Temperatura e trupit ndryshon, shkëlqimi ndryshon, ndodhin reaksione kimike dhe elektrike, energjia e transmetuar pjesërisht reflektohet dhe pjesërisht absorbohet. Ka një shpjegim shkencor: ngjyrat përbëhen nga valë elektromagnetike me një frekuencë specifike brenda spektrit të dritës së bardhë. Këto frekuenca dërgojnë mesazhe që kërkojnë përgjigje përmes shikimit, lëkurës dhe mendjes.

Sipas disa teorive, ngjyrat zgjerojnë ose ngushtojnë enët e gjakut, rrisin prodhimin e qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut dhe enzimave, forcojnë sistemin imunitar dhe indet dhe nxisin oksigjenimin e gjakut: një arsye më shumë për të krijuar një karrocë të ndarë ngjyrash, duke e bërë ndalimin në supermarket një moment të këndshëm dhe gazmor.

Pra, le të zbulojmë se si të aplikojmë kromoterapinë në tavolinën tonë:

E kuqja, ngjyra e forcës për të luftuar melankolinë dhe pasigurinë: e kuqja është një ngjyrë e ngrohtë, rigjallëruese, shpesh e lidhur me pasionin. Shpreh një gjendje stimuluese, duke rritur ritmin e zemrës dhe të frymëmarrjes, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke stimuluar aktivitetin nervor. Ushqimet që bëjnë pjesë në këtë kategori janë: domatet, luleshtrydhet, rrepka, panxhari i kuq, rrushi i kuq, lakërishta, shega, qershitë, speci djegës.

Portokalli / e verdha, për të përmirësuar perceptimin e mirëqenies dhe shpresës: portokallia është ngjyra e hapjes. Sjell qetësi, lumturi dhe optimizëm, stimulon oreksin dhe sinergjinë fizike dhe mendore. E verdha, një ngjyrë e ngrohtë që çliron një forcë vitale intensive, përmirëson perceptimin e mirëqenies dhe shpresës, rrit aftësinë për t’u përqendruar, ndihmon në çlirimin e mendjes nga mendimet negative dhe ju shtyn të shijoni lirinë. Ushqimet që bëjnë pjesë në këtë kategori janë: kajsitë, pjepri, agrumet, kungujt, pjeshkët, karotat dhe ananasi, të cilat nxisin aftësitë e dëgjimit të brendshëm dhe diçka e verdhë ose portokalli çdo ditë nuk dëmton kurrë.

Jeshilja, antistres për të gjetur qetësi dhe autonomi: jeshilja është një ngjyrë e ftohtë, krijon harmoni dhe qetësi, ngjall autonomi dhe këmbëngulje, është ngjyra e natyrës, relaksimit dhe qetësisë. Nxit mirëqenien e organizmit, rrit vitalitetin dhe rikthen ekuilibrin e të gjitha funksioneve të tij dhe në nivel fizik detoksifikon dhe dekongjeston organizmin. Prandaj, drita jeshile për frutat dhe perimet: avokado, tranguj, marule, ullinj, spinaq, shparg, fasule jeshile, bizele, kivi, brokoli, majdanoz, borzilok dhe mollët jeshile jenë aleatë të mëdhenj.

Bluja, një aleat i vlefshëm në rast stresi, pagjumësie apo nervozizmi: bluja është ngjyra e intelektit, e aftë për të stimuluar relaksimin, qetësinë dhe besimin. Fjalët kyçe janë ndjeshmëria dhe qetësia; në nuancat indigo, fiton fuqinë e ekuilibrit midis hemisferës së majtë dhe të djathtë të trurit. Ka një fuqi të fortë pastruese, medituese dhe reflektuese, ndërsa vjollca është simbol i inteligjencës dhe njohurive. Ushqimet e kësaj kategorie që nuk duhet të mungojnë në qilar janë: patëllxhanët, fiqtë, manaferrat, kumbullat, rrushi i zi dhe manaferrat.

E bardha, për paqen, ndershmërinë dhe qartësinë: e bardha përmban të shtatë ngjyrat e ylberit dhe është simbol i pastërtisë, së vërtetës, pafajësisë, freskisë dhe rilindjes. Ngrënia e të bardhës ndihmon për të përballuar sfidat e përditshme me ekuilibër dhe ndërgjegjësim më të madh: është ngjyra që duhet zgjedhur kur kemi qëllime të mira dhe duam të ndihemi plot energji për t’i vënë ato në praktikë. Qumështi, kosi, bananet, mollët dhe dardhat e bardha, hudhrat, qiqrat, qepa e bardhë, lulelakra dhe preshi kanë fuqi rigjallëruese, pasi rigjenerojnë trupin dhe pastrojnë mendjen.