Kryebashkiaku i Nagasakit mbron vendimin për të mos ftuar Iz’raelin në memorialin e bo’mbës atomike

Ambasadorët nga disa vende perëndimore janë tërhequr nga një ngjarje në Japoni sot për të përkujtuar viktimat e bombardimit të Nagasaki, pasi kryetari i bashkisë Shirō Suzuki refuzoi të ftonte zyrtarët izraelitë.

Dhjetëra mijëra njerëz u vranë kur SHBA hodhi një bombë atomike në qytet në vitin 1945.

⚡️BREAKING:

Nagasaki mayor Shiro Suzuki defended today his decision to invite Palestine instead of Israel to the peace ceremony.

The threats from U.S. and its vassals to boycott the annual event to commemorate the hibakusha didn’t work. pic.twitter.com/dJzOauvLCV

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 8, 2024