Kryediplomatët e Irakut dhe Omanit diskutojnë mbi raundin e ardhshëm të bisedimeve SHBA-Iran

Ministrat e Punëve të Jashtme të Irakut dhe Omanit kanë diskutuar zhvillimet që lidhen me një raund të ri negociatash midis SHBA-së dhe Iranit në Gjenevë mbi programin bërthamor, transmeton Anadolu.
Ministri i Punëve të Jashtme i Irakut, Fuad Hussein, në platformën sociale amerikane X tha se biseda telefonike me homologun e tij nga Omani, Badr Albusaidi, konfirmoi mbështetjen e tyre për rrugën e dialogut midis SHBA-së dhe Iranit dhe theksoi nevojën për të garantuar suksesin e negociatave “për t’ia kursyer rajonit rreziqet e përshkallëzimit”.
Irani dhe SHBA-ja pritet që të enjten të rikthehen në Gjenevë të Zvicrës për të rifilluar diskutimet mbi një marrëveshje të mundshme për programin bërthamor, në mes të rritjes së tensioneve rajonale dhe spekulimeve për një luftë të afërt.
Dy ministrat, thuhet më tej, gjithashtu diskutuan çështjen e depozitimit të hartave detare në OKB, siç kishte bërë më parë Kuvajti.
Hussein tha se Iraku rikonfirmoi angazhimin ndaj së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave të OKB-së dhe theksoi dialogun dhe negociatat “si një mjet për të trajtuar çështjet në një mënyrë që ruan stabilitetin dhe sovranitetin e shteteve”.
Një mosmarrëveshje ka lindur midis Irakut dhe Kuvajtit pasi Bagdadi paraqiti një hartë dhe koordinata gjeografike në OKB për të përcaktuar, sipas tij, zonat detare irakiane, gjë që Kuvajti tha se cenon territorin e tij.
Në gusht të vitit 1990, Iraku, nën presidentin e atëhershëm Saddam Hussein, pushtoi Kuvajtin, duke çuar në Luftën e Gjirit të vitit 1991, gjatë së cilës një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga SHBA-ja dëboi forcat irakiane pas shtatë muajsh.
Bagdadi dhe Kuvajti rivendosën marrëdhëniet diplomatike në vitin 2003 pas rënies së regjimit të Saddam Hussein. Pas pushtimit, OKB-ja përcaktoi kufirin tokësor midis dy vendeve, por demarkacioni nuk zgjidhi të gjitha aspektet e kufirit të tyre detar, duke lënë disa çështje për t’u adresuar në mënyrë dypalëshe midis dy fqinjëve prodhues të naftës.