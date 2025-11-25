Kryediplomati gjerman, Wadephul: Rusia nuk duhet të shpërblehet për agresionin e saj

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, bëri thirrje që të mos shpërblehet Rusia, e cila po zhvillon luftë kundër Ukrainës, transmeton Anadolu.
Në fjalimin e tij në Forumin e Politikës së Jashtme të Fondacionit Körber, Wadephul vlerësoi “planin e paqes” me 28 pika të përgatitur nga SHBA-ja për t’i dhënë fund Luftës Rusi-Ukrainë.
Wadephul falënderoi SHBA-të për përpjekjet e saj në Ukrainë dhe përsëriti se asnjë vendim në lidhje me sigurinë e Ukrainës dhe Evropës nuk do të merret pa përfshirjen e ukrainasve dhe evropianëve.
Duke theksuar se në Gjenevë u zhvilluan bisedime të mira, Wadephul vuri në dukje se ata mirëpritën gatishmërinë e SHBA-së për të zhvilluar planin e propozuar, ndërsa vuri në dukje se do t’i sillte ata më pranë një propozimi të drejtë, të fortë dhe të qëndrueshëm për paqe.
Wadephul deklaroi se ata duan paqe, duke theksuar: “Megjithatë, ne ende nuk e dimë nëse kjo do të realizohet, apo nëse do të ketë një armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte, të paktën si hap i parë”.
Kjo varet kryesisht nga Rusia, tha Wadephul, duke vënë në dukje se Rusia vazhdon sulmet e saj të përditshme ndaj vendit të saj fqinj.
“Prandaj, është e rëndësishme që vija aktuale e frontit të mbetet pika fillestare për negociatat, sepse një agresor si Rusia nuk duhet të shpërblehet për agresionin e saj”, tha Wadephul.
Duke vënë në pah se përndryshe Rusia do të zgjerohet më tej, Wadephul mbrojti idenë se Rusia ka ambicie dhe ambicie imperialiste që shtrihen shumë përtej Ukrainës.
Ai ka vënë në dukje se Rusia e ka përgatitur kryesisht ekonominë dhe shoqërinë e saj për luftë dhe po rekruton më shumë trupa sesa i duhen. “Ajo po rekruton afërsisht një divizion trupash çdo muaj. Këto janë divizione që padyshim i kanë sytë tek ne, Bashkimi Evropian (BE) dhe NATO”, tha Wadephul.
Wadephul vuri në dukje se agjencitë e inteligjencës thonë se Rusia po e mban të hapur mundësinë e luftës kundër NATO-s deri në vitin 2029, më së voni, duke shtuar se “Kërcënimi i Rusisë për vendin tonë nuk është një shqetësim i largët, është një realitet sot”.
Wadephul deklaroi se Rusia po përdor luftë hibride dhe se dronët po shkelin hapësirën ajrore në Evropë, po kryejnë akte sabotimi dhe po orkestrojnë fushata lajmesh të rreme.