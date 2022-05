Kryediplomati grek, Nikos Dendias viziton Shqipërinë

Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Dendias do të vizitojë sot Shqipërinë.

Ai do të takohet fillimisht me anëtarë të minoritetit grek në Himarë dhe më pas me kryepeshkopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, raporton Euronews.al.

Agjenda e kreut të diplomacisë helene përfshin edhe takime me kryeministrin Edi Rama dhe homologen Olta Xhaçka.

Bisedimet do të përqëndrohen në çështje me interes rajonal dhe europian, duke pasur në fokus marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë në të gjitha fushat.