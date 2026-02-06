Kryediplomati i Omanit i quan bisedimet SHBA-Iran “shumë serioze”

Ministri i Punëve të Jashtme i Omanit, Badr Albusaidi, ka deklaruar se bisedimet e ndërmjetësuara nga vendi i tij midis Iranit dhe SHBA-së ishin “shumë serioze”, duke ndihmuar në sqarimin e qëndrimeve të të dyja palëve dhe në identifikimin e fushave për përparim të mundshëm, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, Albusaidi tha se diskutimet ishin të dobishme për të paraqitur qartë mënyrën e të menduarit iranian dhe amerikan, duke shtuar se palët synojnë të mblidhen sërish në “kohën e duhur”.
“Synojmë të mblidhemi sërish në kohën e duhur, me rezultatet që do të shqyrtohen me kujdes në Teheran dhe Washington”, tha ai.
Sot, Irani dhe SHBA rifilluan diplomacinë e tyre bërthamore indirekte pas javësh tensionesh të shtuara, të nxitura nga kërcënimi i presidentit amerikan, Donald Trump, për veprime ushtarake kundër vendit.