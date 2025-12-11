Kryediplomati kinez do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Jordaninë

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi do të nisë një udhëtim në Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Jordani këtë javë, transmeton Anadolu.
Udhëtimi pesë-ditor do të fillojë të premten, me ndalesën e parë që ka të ngjarë të jetë në Abu Dhabi, e cila vjen me ftesë të homologut të Wang nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, njoftoi Ministria e Jashtme kineze.
Më vonë, Wang do të udhëtojë për në Riad me ftesë të ministrit të Jashtëm të Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud. Ministri i Jashtëm kinez do të përfundojë turneun e tij rajonal javën e ardhshme në Aman, duke vizituar Jordaninë me ftesë të ministrit të Jashtëm të vendit, Ayman Safadi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Guo Jiakun tha se Pekini ka “miqësi të thellë tradicionale” me këto tre vende. Gjatë takimeve të tij, Wang do të shkëmbejë pikëpamje mbi lidhjet dypalëshe, Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera me interes të ndërsjellë, u tha Guo gazetarëve.
Bisedimet do të synojnë konsolidimin e besimit të ndërsjellë politik, rritjen e sinergjisë dhe përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe, shtoi zëdhënësi. Wang dhe homologët e tij do të diskutojnë mbi përgatitjet për samitin e dytë Kinë-shtetet arabe që do të mbahet nga Pekini vitin e ardhshëm, tha Guo. Samiti i parë i tillë u mbajt në Riad në vitin 2022.
Udhëtimi vjen mes një shtytjeje izraelito-amerikane për një “Bord Paqeje” (BoP) në enklavën palestineze të Gazës, e cila është sulmuar nga Izraeli që vrau mbi 70 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe plagosi 171 mijë të tjerë që nga tetori 2023.
Edhe pse lufta izraelite kundër palestinezëve u ndal sipas një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor, Tel Avivi e ka shkelur paktin disa herë gjatë dy muajve të fundit. Të mërkurën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se bordi, i përbërë nga liderë globalë, do të shpallet në fillim të vitit të ardhshëm.
Bordi është komponent kyç i marrëveshjes së armëpushimit të Trumpit për Rripin e Gazës së rrethuar, megjithëse detajet kryesore, përfshirë anëtarësimin e tij, ende nuk janë njoftuar. Ai është planifikuar të luajë rol ndihmës në administrimin e Gazës sipas kushteve të marrëveshjes.