Kryediplomati turk dhe ajo austriake diskutojnë zhvillimet rajonale

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka diskutuar në telefon me homologen e tij austriake, Beate Meinl-Reisinger, për zhvillimet rajonale, raporton Anadolu.

Burimet diplomatike thanë se dy ministrat vlerësuan pasojat e zhvillimeve të fundit në rajon, duke shtuar se ministrja e jashtme austriake gjithashtu shprehu mbështetje për Turqinë lidhur me raketat që shënjestronin vendin.

Të hënën, Ankaraja tha se mbrojtja ajrore e NATO-s rrëzoi një raketë të dytë që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Raketa e parë u rrëzua javën e kaluar, ndërsa sulmet SHBA-Izrael kundër Iranit vazhdojnë.

