Kryediplomati turk do të vizitojë Italinë këtë javë

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, do të udhëtojë këtë javë për një vizitë pune dyditore në Itali, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Fidan do të takohet me homologun e tij italian Antonio Tajani dhe do të mbajë një fjalim në think-tankun “Istituto Affari Internazionali” gjatë udhëtimit të tij më 11-12 shtator.
Bisedimet pritet të përqendrohen në forcimin e lidhjeve midis Turqisë dhe Italisë, aleatë të NATO-s dhe partnerë strategjikë.
Sipas burimeve, Fidan pritet të theksojë vlerën e kontakteve të nivelit të lartë, të bëjë thirrje për ruajtjen dhe diversifikimin e bashkëpunimit për të arritur një objektiv tregtar prej 40 miliardë dollarësh dhe të nënvizojë rëndësinë e përditësimit të bashkimit doganor të Turqisë me Bashkimin Evropian (BE).
Agjenda do të përfshijë gjithashtu sigurinë dhe lidhshmërinë energjetike në Mesdhe, emigracionin e parregullt, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes dhe punën e përbashkët në shkencë dhe teknologji, shtuan burimet.
Çështjet rajonale dhe globale si Libia, Siria, Ukraina, Irani, Afrika dhe lufta në Gaza pritet gjithashtu të trajtohen, sipas burimeve.
Të dy ministrat së fundmi u takuan në maj në margjinat e takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë.
Marrëdhëniet bilaterale
Në prill, Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni bashkëkryesuan Samitin e 4-t Ndërqeveritar Turqi-Itali në Romë, i ndjekur nga një samit trepalësh Turqi-Itali-Libi në Stamboll në gusht.
Tregtia dypalëshe midis Turqisë dhe Italisë arriti në 32,2 miliardë dollarë në vitin 2024, duke e bërë Italinë tregun e pestë më të madh të eksportit të Turqisë në nivel global dhe të dytin brenda BE-së.
Në samitin e Romës, të dy vendet vendosën një objektiv të ri prej 40 miliardë dollarësh.
Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes është zgjeruar gjithashtu, me prodhuesin turk të dronëve Baykar që nënshkroi një marrëveshje me Leonardo të Italisë për sisteme ajrore pa pilot në mars dhe përfundoi blerjen e firmës hapësinore Piaggio në qershor.
Turqia është gjithashtu në bisedime me Italinë për avionët luftarakë Eurofighter Typhoon.
Italia është ndër partnerët kryesorë të energjisë të Turqisë nëpërmjet Korridorit Jugor të Gazit, i cili ka furnizuar gaz në Itali nëpërmjet Gazsjellësit Trans Adriatik që nga viti 2020.
Rreth 50.000 qytetarë turq jetojnë në Itali, ndërsa më shumë se 719.000 italianë vizituan Turqinë në vitin 2024.