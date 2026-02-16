Kryeministri britanik: Mbretëria e Bashkuar duhet të ecë më shpejt me shpenzimet e mbrojtjes

Kryeministri britanik Keir Starmer tha sot se Mbretëria e Bashkuar duhet të “ecë më shpejt” në rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, pas raporteve se qeveria po shqyrton përshpejtim të ndjeshëm të objektivave të saj të financimit ushtarak, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur raporteve se ministrat po shqyrtojnë plane për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 3 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) deri në fund të këtij parlamenti në vitin 2029, Starmer sugjeroi se “Mbretëria e Bashkuar duhet të përparojë për të përballuar kërcënimin e dukshëm nga Rusia”.
Starmer më parë tha se do të donte të arrinte objektivin prej 3 për qind në një moment në parlamentin e ardhshëm, por komentet e tij të fundit nënkuptojnë ndryshim në urgjencë.
“Gjatë fundjavës, po argumentoja në Konferencën e Sigurisë në Mynih se ne, Mbretëria e Bashkuar dhe Evropa, duhet të përparojmë kur bëhet fjalë për mbrojtjen dhe sigurinë”, tha ai në një aktivitet në jugperëndim të Londrës.
“Kemi një kërcënim të agresionit rus, pas pak ditësh është përvjetori i katërt i fillimit të konfliktit në Ukrainë”, shtoi kryeministri britanik.
“Ne duam paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, por kjo nuk do ta shuajë kërcënimin rus. Duhet të jemi të vëmendshëm ndaj kësaj, sepse kjo do të ndikojë në çdo person në këtë dhomë, çdo person në këtë vend, kështu që duhet të përshpejtojmë. Kjo do të thotë që për shpenzimet e mbrojtjes, duhet të ecim më shpejt”, paralajmëroi ai.
Nëse Starmer vazhdon të arrijë një objektiv mbrojtjeje prej 3 për qind të PBB-së deri në vitin 2029, Mbretëria e Bashkuar do të kalojë nga një shpenzues “i nivelit të mesëm” i NATO-s në një nga kontribuesit financiarë më të armatosur të aleancës.
Aktualisht, Mbretëria e Bashkuar shpenzon afërsisht 2.3 për qind deri në 2.4 për qind të PBB-së së saj për mbrojtje. Ndërsa kjo tejkalon lehtësisht minimumin prej 2 për qind të NATO-s, ajo mbetet pas disa shteteve të vijës së parë si Polonia, Estonia dhe SHBA-ja.