Kryeministri hungarez propozon heqjen e imunitetit të deputetëve në rastet e ndjekjes penale

Kryeministri hungarez, Peter Magyar, ka bërë të ditur se po propozon heqjen e plotë të imunitetit parlamentar në rastet që lidhen me vepra penale që ndiqen nga prokuroria, transmeton Anadolu.
“Po propozoj heqjen e plotë të imunitetit të anëtarëve të parlamentit në rastet e veprave penale që janë objekt i ndjekjes penale”, tha Magyar në rrjetet sociale.
Sipas medias hungareze Telex, shumica e veprave penale në Hungari ndiqen nga prokuroria, duke u mundësuar autoriteteve të nisin procedurat pa pasur nevojë për një kërkesë të veçantë nga viktima.
Propozimi i kryeministrit Magyar vjen pasi prokurorët i kërkuan parlamentit heqjen e imunitetit të vetë kryeministrit, si dhe të dy deputetëve të tjerë, Balazs Hanko dhe Miklos Sesztak.
Magyar po përballet me një rast të dyshuar vjedhjeje lidhur me një incident në vitin 2024, në të cilin prokurorët pretendojnë se ai i mori telefonin një personi dhe e hodhi atë në lumin Danub.
Sesztak po hetohet nën dyshimin për ryshfet dhe vepra të tjera penale në çështjen Volanbusz, ndërsa Hanko, sipas shërbimit të prokurorisë, po hetohet për keqmenaxhim të dyshuar në çështjen që lidhet me Fondin Kombëtar të Kulturës.
Parlamenti hungarez do të vendosë nëse do t’ua pezullojë imunitetin parlamentar tre ligjvënësve.