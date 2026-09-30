Kryeministri i Katarit dënon sulmet në Gaza: “Asgjë nuk e justifikon këtë”

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ka dënuar ashpër luftën e Izraelit në Gaza, duke thënë se personat përgjegjës për shkatërrimin në territorin palestinez duhet të mbajnë përgjegjësi.
Duke folur të martën në emisionin “Piers Morgan Uncensored”, Sheikh Mohammed e cilësoi sulmin e udhëhequr nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023 si “masakër”, duke thënë se ai duhet të dënohet dhe se përgjegjësit duhet të japin llogari.
Megjithatë, ai tha se sulmi i Izraelit ndaj Gazës nuk mund të justifikohet.
“Spitalet janë goditur, shkollat janë goditur. Pavarësisht justifikimeve dhe argumenteve, asgjë nuk e justifikon këtë”, tha kryeministri i Katarit.
Ai theksoi nevojën për përgjegjësi për shkeljet dhe krimet e kryera gjatë konfliktit. /mesazhi