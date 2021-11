Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç viziton Kosovën

Kryeministri i Republikës së Kroacisë, Andrej Plenkoviç sot viziton Kosovën.

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, do të qëndrojë sot për një vizitë zyrtare në Kosovë.

Ai me këtë rast do të ketë takime të ndara me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarin e Kuvendit Glauk Konjufca.

Takimi me Osmanin do të mbahet në orën 12:05, ndërsa me Kurtin do të ketë takime kokë më kokë në orën 10:10 dhe më pas do të mbajnë konferencë të përbashkët për media.

Takimi me Konjufcën është paralajmëruar për në orën 12:55.