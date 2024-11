Kryeministri i Malajzisë thekson se nuk ka njohje të Iz’raelit dhe shpreh mbështetjen për pa’lestinezët si një “çështje drejtësie”.

Anwar i bëri komentet gjatë një konference për shtyp në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në Peru të premten, sipas Rezervës Malajziane, ku ai hodhi poshtë çdo sugjerim që qeveria e tij kishte plane për të ndryshuar distancën e saj diplomatike ndaj Izraelit.

Në një intervistë pasuese me mediat amerikane, Anwar dyfishoi qëndrimin e tij duke thënë se Malajzia duhej të mbante qëndrimin e saj në lidhje me Izraelin si “çështje drejtësie”.

“Në kontekstin e sistemit ndërkombëtar, disa thonë ‘de fakto’ dhe disa thonë ‘de jure’. Izraeli ekziston si një vend në kontekstin e anëtarësimit në Kombet e Bashkuara (OKB), por ne ende refuzojmë njohjen zyrtare të vendit”, tha ai.

Malajzia ishte i vetmi vend që ngriti pyetje në lidhje me dhunën në rritje të Izraelit kundër Palestinës në takimin e APEC, shtoi Anwar.

“Si mund të flasim për ekonominë dhe tregtinë e lirë nëse të drejtat e një kombi mohohen? Kjo është çështje drejtësie. Malajzia do të vazhdojë të shprehë mbështetjen për popullin palestinez kudo që të jetë e nevojshme”, tha ai. /mesazhi

Një video e mëhershme ku Anwar shpreh mendimin rreth Izraelit

Malaysian 🇲🇾 PM Anwar bin Ibrahim:

“Israel 🇮🇱 no longer belongs in a community of civilised nations. Barbarism demands decisive action….including embargo, suspension & even expulsion [from the UN]”

Arms embargo now

Expel Israel 🇮🇱 from the UN now

Recognise Palestine 🇵🇸 today pic.twitter.com/5xpAxkfLMk

— Howard Beckett (@BeckettUnite) November 15, 2024