Kryeministri kanadez, Justin Trudeau, uron Fitër Bajramin – VIDEO

Ja deklarata e tij mbrëmë:

Selam alejkum

“Sonte në perëndim të diellit, muslimanët në Kanada dhe në të gjithë botën do të festojnë Fitër Bajramin dhe do të shënojnë fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit.

“Ky muaj i kaluar ka qenë një kohë lutjeje, reflektimi dhe sakrifice. Në Kanada, kjo ditë do të ishte zakonisht një kohë që familja dhe të dashurit e tyre të bashkohen së bashku për të marrë pjesë në lutjet speciale të mëngjesit, për të ndarë vaktet dhe për të treguar dhembshuri dhe bujari ndaj të tjerëve përmes bamirësisë. Këtë vit, shumë tradita të Bajramit do të duken edhe një herë të ndryshme ndërsa ne vazhdojmë të luftojmë pandeminë globale COVID-19 dhe të gjejmë mënyra alternative për të festuar duke mbajtur njëri-tjetrin dhe komunitetet tona të sigurta.

“Në këto kohë të vështira, komunitetet muslimane në Kanada i kanë vënë vlerat në zemër të Islamit – mirënjohjen, dhembshurinë dhe bujarinë – në praktikë duke mbështetur bamirësi lokale, duke ofruar ndihmë për të moshuarit në izolim dhe duke shpërndarë ushqime për ata në nevojë. Sot, unë i ftoj të gjithë Kanadezët të marrin kohë për të vlerësuar kontributet e shumta që komunitetet muslimane të Kanadasë kanë dhënë – dhe vazhdojnë të japin – për vendin tonë.

“Në emër të familjes tonë, Sophie dhe unë ju ofrojmë urimet tona të përzemërta për shëndet dhe lumturi të gjithë atyre që festojnë Fitër Bajramin.

“Gëzuar Bajramin!”