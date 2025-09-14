Kryeministri spanjoll mirëpret protestat pro-Palestinës në garën e çiklizmit si “burim krenarie”

Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, deklaroi se protestat pro-palestineze gjatë garës së çiklizmit Vuelta a España e mbushën atë me “krenari”.
Protestat, që kanë pasur në shënjestër ekipin Israel-Premier Tech për shkak të luftës në Gaza, kanë ndërprerë disa etapa të garës 21-ditore dhe kanë ngritur dyshime mbi përfundimin e saj.
Në komentet e tij të para, Sanchez shprehu “respekt të plotë për sportistët, por edhe admirim për një popull si ai spanjoll, që mobilizohet për kauza të drejta, si Palestina”.
“Spanja sot shkëlqen si shembull dhe burim krenarie, një shembull për komunitetin ndërkombëtar, ku shihet se vendi ynë bën një hap përpara në mbrojtjen e të drejtave të njeriut,” tha ai në një takim të Partisë Socialiste në Malaga.
Autoritetet kanë rritur masat e sigurisë për finalen në Madrid, ku janë vendosur 1,100 oficerë policie. /mesazhi