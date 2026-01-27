Kryeministrja daneze: Rendi i vjetër botëror nuk ekziston më

Rendi i vjetër botëror “nuk ekziston më”, tha të martën kryeministrja e Danimarkës mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme midis SHBA-së dhe Evropës, përfshirë tarifat dhe Grenlandën, transmeton Anadolu.
“Një nga gjërat që mund të nxirren nga ngjarjet e javëve të fundit është se rendi i vjetër botëror nuk ekziston më”, tha Mette Frederiksen, e cila po fliste në një aktivitet në ambasadën daneze në Berlin, citoi transmetuesi publik DR.
“Nuk e di nëse do të kthehet, por ndoshta jo”, shtoi ajo.
Ajo tha se Evropa është e fortë “nëse evropianët qëndrojnë së bashku”, duke shtuar se nuk është e nevojshme të jenë të gjithë anëtarët e BE-së, pasi, siç tha ajo, “disa nga vendet po largohen nga bashkëpunimi evropian”.
E pyetur nëse mund të llogarisë në solidaritetin dhe mbështetjen e gjermanëve, Frederiksen tha: “A kanë gjermanët ndonjë zgjedhje tjetër? Nuk mendoj se po”.
“Nëse ne në Evropë heqim dorë nga vlerat më themelore në bashkëpunimin ndërkombëtar, atëherë loja mbaron”, shtoi kryeministrja daneze.
Frederiksen pritet të vizitojë Parisin të mërkurën.
Mes kundërshtimeve nga Evropa, Trump, i cili ka kërkuar të marrë Grenlandën për sigurinë kombëtare, zbuti tonin e tij për marrjen e territorit danez pas një takimi me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Davos të Zvicrës.
Trump bëri thirrje për negociata dhe gjithashtu u tërhoq nga kërcënimi për të vendosur tarifa ndaj aleatëve që kundërshtojnë ofertën për marrjen e kontrollit.
Ai njoftoi se kanë diskutuar një marrëveshje kornizë për Grenlandën që do të adresonte shqetësimet e tij të sigurisë dhe do të kundërshtonte ndikimin rus dhe kinez.
Duke folur në Davos, kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, kishte thënë gjithashtu se rendi i bazuar në rregulla ishte në thelb i përfunduar.